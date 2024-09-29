Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen "Serbest Dolaşan Hayvanlar, Sorumlu Sahiplik ve Yerel Yönetimler Çalıştayı”nın kapanışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Sokaktaki hayvanları toplamayı düşünmüyoruz ve istemiyoruz" dedi.BURSA (İGFA) - Bursa Veteriner Hekimler Odası öncülüğünde, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya, Osmangazi, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl Belediyelerinin desteğiyle düzenlenen “Serbest Dolaşan Hayvanlar, Sorumlu Sahiplik ve Yerel Yönetimler Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Mudanya'nın Tirilye Mahallesi'nde iki gün süren çalıştayda konuşan Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Sanem Çetiner, Nilüfer Belediyesi'nin bu alandaki örnek uygulamalarına dikkat çekti. Hayvan refahı konusunda öncü bir rol üstlendiklerini vurgulayan Çetiner, "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu yürürlüğe girmeden önce tesisimizi kurduk. 2003 yılında kurulan tesisimiz, donanımıyla birçok belediyeye örnek oldu" ifadelerini kullandı.

Yeni yasanın getirdiği zorluklara dikkat çeken Çetiner, "Sahiplendirilene kadar hayvanları barındırmak zorunda olduğumuz için, tehlike her geçen gün büyüyor. Kısırlaştırma çalışmalarını sürdüremiyoruz çünkü kapasitemiz doldu ve hasta hayvanları almama şansımız yok" diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi olarak hayvan refahı ve veteriner hizmetleri konusunda öncü çalışmalarına devam edeceklerini belirten Çetiner, tüm paydaşları ortak çözümler üretmeye davet etti.

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Çalıştayın ikinci gününde düzenlenen değerlendirme toplantısına katılan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ise, hayvanları toplamaktan yana olmadıklarını dile getirdi.

Başkan Özdemir, durumun mali tarafına da dikkat çekerek, "Sokak hayvanları için çalışmaların devam ettiği büyük bir alanımız var. Buraya bir ameliyathane yapılması lazım. Nilüfer Belediye Meclisi Hayvan Hakları Komisyonumuz ile bu konudaki projeleri paylaştık ve bağışçılarla bu işi çözebilir miyiz diye bakıyoruz. 100 milyon TL gibi bir rakam lazım. Çözüm bulmaya çalışıyoruz. Şu konuda netiz; biz hiçbir şekilde sokak hayvanlarını toplamayı düşünmüyoruz ve istemiyoruz".diye konuştu.