BUSKİ Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 21 Ağustos tarihinde Nilüfer'de su kesintisi yapılacağını açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Odunluk Mahallesi; Eski Orhaneli Yolu Cadde, Lefkoşe Cadde, Mihraplı Cadde arasında kalan bölge ve civarında, 21.08.2024 tarihinde saat 09:00 – 19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır."