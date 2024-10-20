Bursa'da Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Trabzon Büyükşehir Belediyespor deplasmanında 40-35 galip gelerek galibiyet serisini 7 maça çıkardı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler Süper Ligi’nin 8. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor’a konuk oldu.
Beşirli Spor Salonu’nda oynanan maçta rakibini 40 – 35 mağlup eden Nilüfer Belediyespor, art arda 7’nci galibiyetini aldı.
Çekişmeli geçen ilk yarıyı 19 – 18 önde tamamlayan Nilüfer Belediyespor, ikinci yarıda oyun hakimiyetini ele alarak farkı açtı. İkinci yarıyı 21 – 17, karşılaşmayı da 40-35 kazanan Bursa ekibi bu skorla, namağlup serisini 8 maça çıkardı.
THF Erkekler Süper Ligi’nde 2’nci sırada bulunan Nilüfer Belediyespor, 9’uncu haftada ligin lideri Beşiktaş ile kendi sahasında karşılaşacak. İki namağlup takımın mücadelesi, 30 Ekim’de Üçevler Spor Tesisi’nde oynanacak.