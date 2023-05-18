Osmangazi Belediyesi, 6 Şubat tarihinde yaşanan ve asrın felaketi olarak anılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin 100. gününde de çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.BURSA (İGFA) -Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde yaşanan ve 11 ili etkileyen büyük depremlerin ilk anından itibaren bölgede faaliyet gösteren Osmangazi Belediyesi, yaraların sarılması için 100 gündür özveriyle çalışıyor.

6 Şubat sabahı seferberlik ilan ederek deprem bölgesine giden Osmangazi Belediyesi ekipleri, arama kurtarma çalışmalarıyla başlattığı yardım faaliyetlerini, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda her alanda sürdürüyor.

Deprem bölgesindeki çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 6 Şubat tarihinde bölgeye giden belediye ekiplerinin afetzedelerin yaralarını sarmak için gayret gösterdiğini söyledi.

Gaziantep İslahiye’de inşa ettikleri 100 hanelik prefabrik kentte yaşamın başladığını ifade eden Başkan Dündar, deprem sabahı bölgeye ilk giden ekiplerden biri olarak afetzede vatandaşların yanında olmayı sürdürdüklerini söyledi. Başkan Dündar, Osmangazi Belediyesi olarak, arama kurtarma, enkaz kaldırma ve acil insani yardım çalışmalarının ardından farklı noktalarda temizlik, ilaçlama ve hasar tespit çalışmaları ile aşevi hizmetlerinin bölgede devam ettiğini kaydetti.