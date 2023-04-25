Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Osmangazi Adliye Kavşağı’nın açılış töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla gerçekleşti.Merve ÖZDEMİR ÇEVİK - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - 11 Eylül Bulvarı üzerinde araçların Buttim İş Merkezi, Bursa Yeni Adliye Sarayı, Bursa Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binası ve İstanbul Yoluna dönüş yapmalarına imkan sağlayacak katlı kavşağın açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı.

Bakan Varank açılış törenine yerli ve milli otomobil TOGG ile geldi.

Programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bölge Adliye Mahkemesi'nin de buraya gelmesiyle trafiğin bölgede yoğunlaştığını bundan ötürü de kavşağın kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğunu belirtti. Bursa Adliye Kavşağı projesi çerçevesinde, 3 açıklıklı 117 metre uzunluğunda ve 2 açıklıklı 54 metre uzunluğunda iki köprü ile 3 bin 500 metre bağlantı yolu bulunduğunu belirten Başkan Aktaş, Bursa'ya kazandırdıkları diğer alternatif yolları da hatırlatırken Adliye Kavşağı'nın Bursa'ya ve Bursa ekonomisine hayırlı olmasını diledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise programda konuşurken, "Öncelikle bu güzel eserde emeği olan her bir kardeşimize teşekkür ediyor ve hayırlı uğurlu olsun diliyorum." diyerek sözlerine başlarken buradaki trafik sıkışıklığını azaltacak olan Adliye Kavşağı'nın Bursa için önemli olduğunu ifade etti.

BURSA'YI HEP BERABER İNŞA EDECEĞİZ

"Vizyon bunları düşünebilmek bu yatırımları yapabilmektir" diyen Bakan Varank, "Burası bir sanayi şehri. İhracatta önemli bir şehir. Biz ne yapacağımızı ve ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Sadece ulaşımda değil kültürde sanatta yatırımlarımızı sürdürerek çok daha farklı bir Bursa'yı hep beraber inşa edeceğiz. Biz her zaman bu şehirde yapmanın derdinde olduk. Biz kimin ne dediğine bakmadan yolumuza devam edeceğiz. Bakan olarak ben kürsüdeyim ama ilgi otomobilde.Biz yolumuza Allah'ın izni sizlerin desteği ile devam edeceğiz. Sadece Bursa'ya değil Türkiye'ye önemli hizmetler kazandıracağız" diye konuştu.

https://youtu.be/HXUmehTgyAM

Nisan ayında temeli atılan kavşak, 11 Eylül Bulvarı ile İstanbul Güzergahı arasında fuar caddesi üzerinden alternatif rota oluştururken her iki taraftan geliş ve gidiş yoluna erişim sağlamış olacak.