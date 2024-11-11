Osmangazi Belediyesi tarafından 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında düzenlenen ‘86 Yıldır Sönmeyen Işık: Atatürk’ü An(La)Mak’ adlı anlatılı gösteriye katılan Atatürk sevdalıları, Ata’yı hem andı hem de idealleriyle, ilkeleriyle ve fikirleriyle Büyük Önder’i en derin şekilde anladı.BURSA(İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü 86. ölüm yıl dönümünde saygı ve özlemle anmak için ‘86 Yıldır Sönmeyen Işık: Atatürk’ü An(La)Mak’ adlı anlatılı gösteri programı düzenledi. Osmangazi Gösteri Merkezi’nde düzenlenen etkinlik, Atatürk’ü anmak ve onun mirasını yaşatmak isteyen yoğun bir katılımla gerçekleşti. Atatürk’ün mirasını, fikirlerini ve mücadelesini bir kez daha hatırlatarak Türk milletinin gönlünde derin bir yankı uyandıran etkinlikte, duygu dolu anlar yaşandı.

Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi, Atatürk Araştırmacısı, Akademisyen Yazar Dr. Onur Uzer tarafından hazırlanan ‘86 Yıldır Sönmeyen Işık: Atatürk’ü An(La)Mak’ adlı anlatılı gösteride, Atatürk’ün akıl, bilim, sanat ve ilim yolunda bize nasıl bir miras bıraktığı ele alındı. Barkovizyona yansıttığı bilgiler ve görseller ile anlatımını gerçekleştiren Dr. Onur Uzer, “Atatürk’ü anlamak için O’nun ilkelerini ve fikirlerini benimsemek, milli mücadele ruhunu ve tam bağımsız bir ülke mücadelesini anlamak, geri kalmışlığa karşılık akıl ve bilim ekseninde çağdaş uygarlık düşüncesini bilmek, Türk kadınına verdiği değeri içselleştirmek, çevreye, hayvana değer vermek, insanca bir yaşamı benimsemek, kültür, eğitim, sanat, bilim ve aydınlık düşüncede birleşmek gerekir” dedi.

“ATATÜRK, ÇAĞIN ÖTESİNİ YANSITAN BİR FİKİR ANLAYIŞINA SAHİP”

Atatürk’ün Türkiye’yi çağdaş uygarlık düzeyine çıkartmak amacıyla yaptığı reformlardan da bahseden Dr. Onur Uzer, “Atatürk tarafından hazırlanan ancak vefatının ardından yok edilen Cumhuriyet Köyü Projesi, 1995 yılında Amerika’da Venüs projesi adıyla yerel yönetimlerde birebir şekilde uygulandı. Atatürk’ün yaptığı çalışmalar, çağın ötesini yansıtan bir fikir anlayışıyla karşımıza çıkıyor. Atatürk’ü anlatırken bilimsel yanına ve ülkenin çok ötesine geçmiş bir fikir anlayışına sahip olduğunu gösteren çok sayıda anekdot bizlerin karşısına çıkıyor. Atatürk, Anadolu medeniyetlerinin araştırılması için mücadele veren bir lider. Arkeoloji, sanat, bilim, müzikal gibi birçok farklı alanda bir ulusun kültürel kimlik kazanmasını nasıl oluşturabileceğinin mücadelesini veriyor” diye konuştu.

“GÜNÜMÜZE IŞIK TUTAN EŞSİZ ÖNGÖRÜYE SAHİP BİR LİDER”

Atatürk’ün en önemli özelliklerinden bir tanesin de çok fazla kitap okuması olduğuna değinen Dr. Onur Uzer, Büyük Önder’in 3997 kitap okuduğu bilgisini katılımcılarla paylaştı. Atatürk’ün günümüze ışık tutan eşsiz bir öngörüye sahip olduğunun da altını çizen Dr. Onur Uzer, “Atatürk, 2. Dünya Savaşı’nın 1940 ile 1945 yılları arasında çıkacağını, Boşevik Rusya’nın farklı ülkelere bölüneceğini ve sonrasında da dağılacağını, Orta Doğu’nun batı emperyalizminin oyun sahası olacak bir zeminde olduğunu yıllar öncesinde öngörmüş ve bu konudaki öngörülerini de dile getirmiştir” ifadelerini kullandı. Atatürk’ün bizlere mirası olan Cumhuriyet’i, inkılaplarını ve devrimlerini, 86 yıldır elimizde sıkı bir şekilde tutuyoruz ve hiçbir zamanda bırakmayacağız, diyen Dr. Onur Uzer, “Atatürk’ü anlamak için 10 Kasımlarda sosyal medyada sadece bir fotoğraf paylaşımı yapmanın çok ötesine gitmeliyiz; O’nun fikirlerini, ideallerini ve ilkelerini önemsemeliyiz” dedi.

ATATÜRK’ÜN SEVDİĞİ ŞİİRLER, DANSLAR VE ŞARKILAR GÖSTERİDE YER ALDI

Müzik, şiir ve dans gibi sanatsal öğelerle zenginleştirilen ‘86 Yıldır Sönmeyen Işık: Atatürk’ü An(La)Mak’ adlı gösteride, Atatürk’ün çok sevdiği şiir olan Tevfik Fikret’in ‘Ferda’ şiiri okundu. Atatürk üzerine yazılmış olan Attila İlhan’ın Mustafa Kemal şiirinin de okunduğu gösteride, bir müzik tutkunu olan Atatürk’ün ‘Bülbülüm Altın Kafeste’, ‘Selanik Türküsü’ ve ‘Yemen Türküsü’ gibi sevdiği şarkılar da seslendirildi. Ayrıca Atatürk’ün en sevdiği oyun olan zeybek ile en sevdiği dans olan vals da gecede sahnelendi.

Atatürk’ün ideallerini toplum bilimsel bir bakış açısıyla ele alan Dr. Onur Uzer, Cumhuriyet'in temellerinin sadece siyasi değil, kültürel ve toplumsal bir devrimle şekillendiğini vurguladı. Katılımcılar, Dr. Onur Uzer’in derinlemesine bakış açısı ve detaylı anlatımıyla Atatürk’ün yaşamına ve mirasına dair yeni bakış açıları kazandılar. Katılımcılar, Atatürk’ün aziz hatırasına olan derin saygı ve sevgilerini göstererek, onun Cumhuriyet’i kurma yolundaki kararlı mücadelesini bir kez daha içlerinde hissettiler.

Gösterinin sonunda, Atatürk’ün vefatıyla ilgili bilgiler ile 10 Kasım 1938 tarihine ait fotoğraf ve görüntülerin sahneye yansıtıldığı bölümde ise duygu dolu anlar yaşandı. Türk milletinin büyük liderinin son anlarını derin bir hüzünle izleyen katılımcılar, gösteri sonunda Dr. Onur Uzer ve ekibini uzun süre ayakta alkışladı. Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, gösteri sonunda Dr. Onur Uzer ve ekibine teşekkür çiçeği takdim etti.