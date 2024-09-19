Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ilçede görev yapan muhtarla bir araya gelmeye devam ediyor.BURSA (İGFA) - Osmangazi’ye her anlamda değer katmak adına gece gündüz demeden çalışan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ilçede yapılacak hizmet ve projeleri ortak akılla gerçekleştirmek adına muhtarla istişarede bulunuyor.

İlçede görev yapan 136 mahalle muhtarıyla 4 gurup halinde görüşme planlayan Başkan Aydın, bu buluşmaların üçüncüsünü gerçekleştirdi. Doburca Değirmen Park Sosyal Tesisi’nde gerçekleşen toplantıda, muhtarlara mazbatayı aldığı gönden bugüne kadar geçen sürede yapmış oldukları hizmetleri anlatan Başkan Aydın, daha sonra sözü muhtarlara verdi. Toplantıda söz alan muhtarlar, mahallelerindeki sıkıntıları ve talepleri yazılı ve sözlü olarak Başkan Aydın’a iletti. Bu talep ve istekleri not alan Başkan Aydın, sıkıntıların çözümü ve taleplerin karşılanması için gerekenlerin yapılacağını söyledi.



Göreve başlamalarının ardından beş buçuk ay geçtiğini ifade eden Başkan Aydın, “Tasarruf tedbirleri ve ekonomik kriz var. Enflasyon yüksek, hayat pahalılığı bütün yurttaşları vurduğu gibi belediyeleri de vuruyor. İş yapma kapasitesini düşürüyor. 3 yıl önce 1 liraya yaptığınız bir iş bugün 5 liraya bitmiyor. Bunu hayatımızın her alanında yaşıyoruz. Hizmetleri kanunlara usullere uygun yapmamız gerekiyor. Maliye Bakanlığı, Sayıştay ve Mülkiye müfettişleri belediyemizde incelemeler yapıyor. Maliye Bakanlığı müfettişleri, Türkiye’deki ilk kez Bursa Büyükşehir ve Osmangazi Belediyesi’ne geldi. Sıkıntı yok; denetlensinler. Biz zaten şeffaf, denetlenebilir, hesap verilebilir yönetim sözüyle göreve geldik. Bu şartlara ve ekonomik krizin ağırlığına rağmen, vatandaşımızın sorunlarına çözüm üretmeye, ilçemizi güzelleştirmeye devam ediyoruz” dedi.

“KISA SÜREDE ÇOK GÜZEL HİZMETLERE İMZA ATTIK”

Osmangazi’de kısa süre içerisinde güzel hizmetlere imza attıklarını belirten Başkan Aydın, “Halk Lokantası, 3 ay önce açıldı. Şuana kadar 70 bin kişiye hizmet verdi. Genç Kafe ve Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi’nin hizmetlerinden vatandaşlarımız son derece mutlu. Diğer sosyal tesislerimizde 555 bin ziyaretçi ağırlamışız. Ekiplerimiz, 6 aylık süreçte 32 bin 300 ton sıcak asfalt dökerek ve 32 bin 500 ton yama yaparak ilçemizin yollarını güzelleştirdi. Mevcut parkları bakımdan geçirirken, 5 yeni parkı ilçemize kazandırdık. 20 bin metrekare kaldırım, 51 hız kesici kasis, 9 kilometre yeni imar yolu çalışması yaptık. 8 bin fidan dikimi gerçekleştirdik. 338 bin yazlık çiçek ekiminin yanı sıra 232 bin metrekare yeşil alanı ilçemize kazandırdık. 1,4 ton atık pil, 71 ton bitkisel atık, 273 ton atık giysi, 3,2 ton elektronik atık ve 1122 ton ambalaj atığı topladık. Bu sayede 71 bin 492 litre suyun ve 105 dönüm tarım arazisinin kirlenmesini önlendik. Emekspor Tesisi’nin, Çirişhanespor Lokali’nin ve Mutlular Mahallesi’ndeki Aile Sağlığı Merkezi’nin inşaatı bitti. Önümüzdeki günlerde açılışlarını yapacağız. 6 kreş inşaatı için protokol imzaladık. İnşaatı biten iki kreşimizin açılışını da Genel Başkanımız Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleştireceğiz” dedi.

“6 BÖLGEDE KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI BİTTİ”

Deprem gerçeğinin bilincinde olduklarını ve bu konuda da çalışmalar gerçekleştirdiklerinin altını çizen Başkan Aydın, “6 bölge için hazırladığımız kentsel dönüşüm master planı bitti. Çiftehavuzlar-Soğanlı, Soğukkuyu ve Ebuishak mahallelerinde yapacağımız kentsel dönüşüm için çalışmalar başladı. Vatandaşlarımızı arayıp davet edip anlaşma yoluna gideceğiz. Deprem gerçeğinin bilincindeyiz. 221 yeni toplanma alanı oluşturduk. İlçemizde toplam 459 toplanma alanımız var. Ayrıca hayata geçirmeyi planladığımız Afet Koordinasyon Merkezi projemiz var. Proje kapsamında tüm muhtarlıklarımıza konteyner vereceğiz. Afet Koordinasyon Merkezi’nde konteyner ve çadır üretiminin yanı sıra deprem anında lazım olacak olan gıdadan iletişim araçlarına, tüm alet edevattan sağlık malzemelerine kadar birçok malzemenin de stoğunu yapacağız” diye konuştu.

Muhtarla her zaman bir arada olduklarını söyleyen Başkan Aydın, “Biz, iyi niyetle ve üstün gayretle çalışıyor ve fırsat buldukça da mahallelerimizi ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretlerde muhtarlarımıza uğrayıp bir çayını içiyor ve mahallelerdeki sorunları dinleyerek, çözüm üretmeye çalışıyoruz. Muhtarlarımızla sürekli iletişim halinde olmak, taleplerini yerine getirebilmek için özel bir birim oluşturduk. Bizim tek derdimiz var; o da Osmangazi’yi ve Bursa’yi daha güzel, yaşanabilir hale getirmek. İnsanların özlemini duyduğu eski yeşil Bursa’yı ger getirebilmek. Hisar, Tophane ve Tahtakale bölgelerinde tarihi miras konusundaki çalışmalarımız devam ediyor. Bu bölgeler, Bursa’nın turizm anlamında ziyaret edilen noktaları. Buralarda çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Hep birlikte hizmetlerle dolu güzel bir dönem geçireceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.