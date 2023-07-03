Kaçak yapılaşmaya karşı ortaya koyduğu kararlı mücadeleyi 2023 yılında da sürdüren Osmangazi Belediyesi, yılın ilk yarısında 33 kaçak yapıyı yıktı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde uyuşturucu madde bağımlılarının mesken tutması dolayısıyla yoğun şikâyetlere konu olan metruk binaların yıkılması noktasında da çalışmalar yürüten belediye ekipleri, 6 aylık süreçte 43 metruk yapının yıkımını gerçekleştirerek mahallelere nefes aldırdı.

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki kaçak yapılara göz açtırmıyor. Kent merkezinden kırsal bölgelere kadar ilçe genelindeki imara uygun olmayan kaçak yapıların tespitini yapan Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yasal işlemleri tamamlanan ruhsatsız yapıları tek tek yıkıyor.

2023 yılının ilk 6 ayında kaçak olduğu belirlenip hakkında yıkım kararı alınan 33 ruhsatsız yapıyı yıkan belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri hususunda her fırsatta uyardı.

Bu arada alınan bilgiye göre, 2023 yılının ilk yarısında hem vatandaşlar hem de çevre için tehlike arz eden 43 metruk bina yıkıldı.