Bursa'da Osmangazi Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı vatandaşların coşkuyla kutlaması için ücretsiz Ata Posteri dağıtıyor. Ata Posteri dağıtımı 25 Ekim Cuma günü saat 17.00’a kadar Osmangazi Belediyesi merkez binası önünde devam edecek. BURSA (İGFA) - Bursa'da Osmangazi Belediyeye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi Belediyesi merkez binası önündeki dağıtım noktasına gelen vatandaşlara Ata Posteri hediye etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. kuruluş yıldönümünün Bursa'nın Osmangazi ilçesinde de coşku içerisinde kutlanması adına hazırlanan 10 bin Ata Posteri, 5 Ekim Cuma günü saat 17.00’a kadar Osmangazi Belediyesi merkez binası önünde dağıtılmaya devam edecek.

Başkan Aydın, “Hazırladığımız etkinliklerin yanı sıra Osmangazi’yi Ata Posterleri ile donatarak bayramı en güzel şekilde kutlayacağız. Osmangazi’de oturan yurttaşlarımızı ev ve işyerlerine Ata Posteri asmaya davet ediyorum. 27 Ekim Pazar günü Osmangazi Meydanı’nda Emir Can İğrek konseri düzenliyoruz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençlerimizi konsere bekliyoruz. Tüm halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şimdiden kutlu olsun” diye konuştu.