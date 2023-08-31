30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. Yıldönümü Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle coşkuyla kutlandı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinleri kapsamında Panorama 1326 Müzesi’nde düzenlediği etkinlikte Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği koroları konser verirken Halk Dansları ekibi ise sunduğu gösteri ile büyük bir coşku yaşattı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın vatandaşlarla birlikte izlediği konserde, Şef Rüştü Şentürk ile Şef Erdem Usanmaz’ın yönettiği Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği koroları katılımcıları mest etti. Osmangazi Belediyesi Halk Dansları ekibinin yaptığı gösteriyle program son buldu.

Programda bir konuşma yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, zafer coşkusunu yaşadıklarını belirterek, “101 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde millet bir araya gelerek ülkemizi istila eden içimizdeki ve dışımızdaki düşmanları ülke topraklarından def ettiler. O gün, bu milleti tarihten silmek ve yok etmek istediler. Her yönüyle bu millet yeniden ayağa kalktı, bundan sonraki süreçte daha da ileriye giderek Atatürk’ün bizlere göstermiş olduğu muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma yolundaki hedefi daha ileriye doğru götüreceğiz. Bayrak, vatan ve devletimize sahip çıkacağız.” dedi.