Bursa'nın Osmangazi ilçesinde görev yapan muhtarlara yeni ve modern hizmet binaları kazandırmaya devam eden Osmangazi Belediyesi, demokrasinin uç beyleri olan muhtarların daha iyi şartlarda hizmet vermesini adına Altınova Mahallesi’ne de yeni bir muhtarlık binası kazandırdı.BURSA (İGFA)- Altınova Mahallesi’ne yeni inşa edilen muhtarlık binasının açılış törenine; Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi’de her alanda hizmet ürettiklerini belirterek, “Osmangazi Belediyesi olarak Bursa’ya hitap eden, Bursa’yı Bursa dışına taşıyan birçok esere imza attık. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, BAREM, Osmangazi Meydanı gibi vizyon projeleri sadece Osmangazi değil tüm Bursa’nın hizmetine sunuyoruz. Bu büyük eserleri hayata geçirirken mahallelerimizi de ihmal etmiyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyacına göre hizmetler gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Altınova Mahallesi’ndeki eski muhtarlık binasının yerine yeni bir muhtarlık binası inşa ettiklerini söyleyen Başkan Dündar, “Osmangazi’de hizmet üretirken muhtarlarımızdan büyük güç alıyoruz. Muhtarlarımızın çalışma şartlarını yenilemek için gayret gösteriyoruz. Altınova Mahallemize de yeni bir muhtarlık binası kazandırdık. İlçemize mahallemize hayırlı olsun.” diye konuştu.

Başkan Dündar, ayrıca Altınova Mahallesi’nde bulunan Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi’nin yenilenmesi için belediye olarak gerekli planları hazırlayıp bakanlığa teslim ettiklerini, yeni hastanenin inşaatına önümüzdeki günlerde başlanacağını sözlerine ekledi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da Osmangazi’de her gün farklı bir hizmetin açılışında bir araya geldiklerini ifade ederek, “Bir tarafta her gün bir eser kazandırmaya çalışan, enerjisini ortaya koyan ve milleti için gece gündüz demeden gayret eden kadrolar var. Diğer tarafta da bizim yaptığımız bu icraatları nasıl boşa çıkarırız, değersiz kılarız diye çalışan bir masa var. İnşallah milletimizle birlikte Osmangazi’mizi, Bursa’mızı, Türkiye’mizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Yaptığı hizmetlerden dolayı Başkanımız Mustafa Dündar ve ekibine çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Altınova Mahalle Muhtarı Mehmet Karaoğlu da mahalleye yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Dündar’a teşekkür etti. Konuşmaların ardından yeni muhtarlık binasının açılış kurdelası kesildi. Açılışın ardından Milletvekili Ahmet Kılıç ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sohbet etti.