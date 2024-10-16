Bursa'da Osmangazi Belediyesi, düzenlediği mahalle konserleri ile yurttaşların sanatla bağını güçlendirmesine katkı sağlamaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa'da Osmangazi Belediyesi, mahallelerde düzenlediği Balkan Rüzgarı Konseri ile vatandaşlara açık havada müzik keyfi yaşatıyor. İlki Hürriyet Mahallesi’ndeki Ziraat Parkı’nda düzenlenen Balkan Rüzgarı Konseri’nin ikincisi Demirtaş Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Demirtaş Meydanı’ndaki konsere, Osmangazili yurttaşların ilgisi büyük oldu.

Osmangazi Dünya Müzikleri Orkestrası ve Menteşeli Cengiz’in sahne aldığı konserde, Balkanların en sevilen şarkıları hep bir ağızdan söylendi. Osmangazi Dünya Müzikleri Orkestrası tarafından çalınan şarkılar, orkestranın solistleri Hatice Çiçek ve Saynur Eren Süleymanoğlu’nun yanı sıra Bursa’nın sevilen ses sanatçılarından olan Menteşeli Cengiz tarafından seslendirildi.

Konsere katılanlar açık havada müzikle dolu bir akşam geçirdi. Konser alanını dolduran yüzlerce kişi, birbirinden hareketli şarkı ve türküler eşliğinde dans ederek gönüllerince eğlendi. Konserde sahne alan sanatçılar, dinleyenlerden büyük alkış aldı. Konser alanında kurulan stantta ise Balkanlara özgü yemekler tanıtıldı. Konsere katılan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, gecenin sonunda sanatçılara çiçek takdim etti.