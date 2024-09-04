Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, güne Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi esnafını ziyaret ederek başladı.BURSA (İGFA) - Her fırsatta Osmangazililerle buluşmaya özen gösteren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ni ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsa Altıkardeş tarafından organize edilen toplantıya katılan Başkan Aydın, bölge esnafı ile uzun uzun sohbet etti. Fidan Han’da düzenlenen toplantıya giderken Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde bulunan işyerlerini ziyaret eden Başkan Aydın’ı güler yüzlü, sıcak ve samimi bir şekilde karşılayan esnaf ve vatandaşlar, Başkan Aydın’a hizmetlerinden ve ilgi alakalarından dolayı teşekkürlerini sundu. Esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Aydın, yolda karşılaştığı Osmangazili yurttaşlar ile de hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

“TARİHİ ÇARŞI VE HANLAR BÖLGESİ’Nİ ODAK NOKTASI HALİNE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Fidan Han’da gerçekleşen esnaf buluşmasında Bursa’nın en önemli değeri olan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin parlatılması gerektiğine vurgu yapan Başkan Aydın, “Osmangazi turizm ve tarih kenti. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, kent ekonomisinin kalbinin attığı yerler olmasının yanı sıra turizm açısından da önemli bir değer. Gerekli düzenlemelerin yanı sıra kültürel ve sanatsal faaliyetlerle Hanlar Bölgesi’ni odak noktası haline getirmeyi hedefliyoruz. Esnafımızla bu sabah gerçekleştirdiğimiz buluşmayı organize eden Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsa Altıkardeş’e ve yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.

