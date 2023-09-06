Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, belediyenin bilgi evlerive kütüphanelerinde sınava hazırlanarak üniversiteyi kazanan öğrenciler ile bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Eğitime yönelik yaptığı yatırımlarla öğrencilere destek olan Osmangazi Belediyesi, bünyesindeki kütüphane ve bilgi evlerinin kapılarını sınavlara hazırlanan öğrencilere açarak hizmet veriyor.

Geçtiğimiz yıl sınava Osmangazi Belediyesi’nin farklı noktalardaki bilgi evleri ve kütüphanelerinde hazırlanarak, hayallerini gerçekleştiren öğrenciler Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın verdiği yemekte buluştu.

Soğanlı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer de hazır bulunurken, Başkan Dündar üniversiteli olan öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.

Osmangazi Belediyesi’nin eğitime büyük önem verdiğini ve bu konuda birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Dündar, “Belediyemizin bilgi evlerinden yıl boyunca bin 92 öğrenci faydalanmış. Haftalık bireysel çalışmaya gelen 700 öğrencimiz var. Yaz okullarımıza ise 450 öğrencimiz katıldı. Biz üniversiteye hazırlanan öğrencilerimizle yemek organizasyonuyla bir araya gelip onlarla sohbet ediyoruz. Başarmak önemli, başarmak içinde çalışmak ve istemek gerekiyor. Bunu istiyor ve vazgeçmiyorsak başarıyı elde ederiz. Başarıların sonu yok. Esas başarı, iyi bir insan olmaktır. Ailene, topluma ve mahallene faydan yoksa aldığın diplomanın bir faydası yoktur. Ben üniversiteyi kazanan öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer de Osmangazi Belediyesi’nin eğitime her zaman büyük destek verdiğini belirterek, “Böyle bir etkinliği düzenlediği ve öğrencilere her zaman destek olduğu için Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a teşekkür ederim” diye konuştu.

Yemekte Başkan Dündar’la sohbet eden öğrenciler, üniversiteye hazırlık sürecinde kendilerine sunulan imkânlardan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.