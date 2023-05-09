Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Bursalıları bilim ve teknolojiyle buluşturmaya devam ediyor. Osmangazi Belediyesi, Bilgi Güvenliği Derneği’yle ortaklaşa düzenlediği etkinlikte Aselsan Genel Müdür Yardımcısını Bursalılarla buluşturdu.BURSA (İGFA) - Bursalıların bilim ve teknolojik bilgilere ulaşması için yıl boyu etkinlikler düzenleyen Osmangazi Belediyesi bu etkinliklere bir yenisini ekledi. Bilgi Güvenliği Derneği’yle ortaklaşa düzenlenen etkinlikte Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Taha Yücel ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fazıl Kırkbir’i Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi’nde Bursalılarla buluşturdu.

“Yerli ve Milli Türk Savunma Sanayinin Gelişimi ve Dünya’daki Yeri” isimli seminerde konuşan Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Taha Yücel, “Ortaya bulut kavramı çıktı. Bulut üzerinden bazı hizmetler alma bir bilgisayara fazla yüklenmeyip buluttan işlemlerin yapılabildiği bir ortam bu. Ama o buluta koyduğunuz verinin güvenliğini sağlamanız lazım. En az toprak ve savunma sanayi kadar veriyi korumak önemli. Bizim sahip olduğumuz çok değerli kaynaklarımız var bunları savunuyoruz. Ülkemizde ürettiğimiz veriyi burada tutmak en az toprağımızı korumak kadar önemli.Sizinsosyal medyaya yüklediğiniz her şey yurt dışına giden bir veri aslında. Sizin üzerinizden veri transferi yapılıyor. Bu hizmetler çoğunlukla bedava. Ben gençlere şunu söylüyorum; bir hizmet size bedava sunuluyorsa orada sizden çok değerli bir şey alınıyor demektir.Sosyal medya uygulamaları sayesinde sizden öyle değerli bilgiler alıyor ki sizi sizden daha iyi tanıyor hale geliyor.” ifadelerini kullandı.

Savunma sanayiindeki son dönemdeki gelişmelerden bahseden Yücel, "Üzerinde binlerce modül var. Birkaç yıl önce savunma sanayinde bizim beraber çalıştığımız ekip var. O ekip, California’da düzenlenen ‘nerede suç olacak tahmin etme’ yarışmasında birinci oldu” dedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fazıl Kırkbir ise konuşmasında Türkiye’ye karşı ‘Yapamazsınız’ algısı oluşturulduğunu belirterek, “Bize yıllarca siz bunu yapamazsınız algısı oluşturdular. Biz bu algıyı kırarak yerli ve milli teknolojinin başarılı olmasını sağladık. Biz gençlerimize bu özgüveni aşılayarak yerli ve milli teknolojiyi daha yükseğe çıkartacak gençlerin yetişmesini arzu ediyoruz” diye konuştu.