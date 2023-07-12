Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çarpık ve kaçak yapılaşmaya geçit vermeyen yerel belediye, neredeyse haftanın her günü bir ruhsatsız yapıyı yıkıyor.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, ilçenin dört bir yanındaki kaçak yapıları tespit ederek tek tek yıkımını gerçekleştiriyor.

Son dönemde özellikle tarım arazilerinin ruhsatsız yapılardan temizlenmesi adına yoğun bir çalışma ortaya koyan Osmangazi Belediyesi, her gün farklı bir ruhsatsız yapının yıkım gerçekleştiriyor. Verimli tarım arazileri üzerine inşa edilen binlerce metrekare büyüklüğündeki depo ve fabrikaların tespitini yapan Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından kaçak yapıları yıkarak, verimli tarım arazilerinin yeniden üretime kazandırılmasını sağlıyor. Belediye ekipleri, son olarak İsmetiye Mahallesi’nde iki bin metrekare alan üzerine inşa edilen bir geri dönüşüm fabrikasını yıktı.

Osmangazi Belediyesi’nin kaçak yapılaşmaya karşı ortaya koyduğu kararlı mücadele, birçok ruhsatsız yapı sahibinin de yaptığı yanlıştan dönmesini sağladı. Ruhsatsız yapıların tek tek yıkıldığını gören ruhsatsız yapı sahipleri, sıranın kendilerine de geleceğinin farkında olarak kaçak yapılarını sökerek veya yıkarak ortadan kaldırdı. Osmangazi Belediyesi yetkilileri, ilçe genelinde kaçak yapılarla mücadelenin etkin bir şekilde süreceğine vurgu yaptı.