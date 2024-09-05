Bursa'da Osmangazi Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın başkanlığında gerçekleşti. Geçtiğimiz ay vefat eden Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Feyyaz Alptuğ Memişoğulları’nın anıldığı meclis toplantısı, buruk bir havada yapıldı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın açılışında yaptığı konuşmada, geçtiğimiz ay vefat eden Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Feyyaz Alptuğ Memişoğulları’nı yad etti. Memişoğulları’nın vefatının üzüntüsünü ilk günkü gibi yaşadıklarını ifade eden Başkan Aydın, “Feyyaz Alptuğ Memişoğulları’nın vefatından dolayı bir kez daha ailesine, sevenlerine ve hepimize baş sağlığı diliyorum. Genç yaşta aramızdan ayrıldı. Çok sevdiğimiz bir kardeşimizdi. Mekanı cennet olsun. Nurlar içinde yatsın. Her zaman anılarımızda yaşamaya devam edecek. Bir kez daha kendisine Allah’tan rahmet diliyorum” dedi. Başkan Aydın’ın konuşmasının ardından söz alan CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş da, Memişoğulları’nı andı.

3 BÖLGEDE KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, gündem maddelerine geçilmeden önce, Temmuz ve Ağustos aylarında yapmış oldukları yatırım ve hizmetler konusunda meclis üyelerine bilgilendirmede bulundu. Yeni dönemde yapacakları çalışmalar hakkında da meclis üyelerine bilgi veren Başkan Aydın, önümüzdeki günlerde Osmangazi’nin üç bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmaları başlatacaklarını söyledi. İlk olarak, Soğanlı Kentsel Dönüşüm projesinin devamı niteliğinde, Çiftehavuzlar Bulvarı ile Kanalboyu’nun kesiştiği noktada dönüşüm çalışması başlatacaklarını belirten Başkan Aydın, “Önümüzdeki günlerde, dönüşüm yapacağımız noktadaki malikler ile bir araya gelerek bir toplantı yapacağız. Kendilerine proje hakkında kapsamlı bir bilgi vereceğiz. Önce vatandaşın rızasını alacağız. Çoğunluğun onayını aldıktan sonra dönüşüm sürecini başlatmak istiyoruz” dedi.

Soğukkuyu ve Ebu İshak Mahallelerinde de kentsel dönüşüm yapacaklarını dile getiren Başkan Aydın, “Soğukkuyu Mahallesi’nde 1978 yılından kalma, 5 şiddetinde depreme dahi dayanmayacak bir yıpranma içerisinde olan konuklar bulunuyor. Bu eski binaları kentsel dönüşüm ile yenileyerek, depreme dayanıklı konutlar inşa edeceğiz. Aynı şekilde Ebu İshak Mahallesi’nde de bir dönüşüm yapacağız. Orada da küçük bir depremde dahi yerle bir olacak binalar var. Bu mahallemizde de bir çalışma başlattık” diye konuştu.

EĞİTİME OSMANGAZİ DESTEĞİ

Önümüzdeki hafta başlayacak olan 2024-2025 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla tüm öğrencilere şimdiden başarılar dileyen Başkan Aydın, yeni eğitim öğretim döneminde yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında da bilgilendirmede bulundu. Hayata geçirecekleri birbirinden önemli projeleri anlatarak, öğrencilere müjde niteliğinde haberler veren Aydın, “Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Kreşi’nin inşaatı yüzde 95 oranında tamamlandı. Eylül ayının sonunda hizmete açacağız. Burada, 3-6 yaş çocuklarımız eğitim alacak. Dikkaldırım Mahallesi’nde bulunan Zübeyde Hanım Gündüz Bakımevi ve Kreşi’nde de çocuklarımıza yönelik hizmet vereceğiz. Çocuk Atölyeleri projemiz devam ediyor. 10 bin ortaöğretim öğrencimize eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına uzaktan eğitim desteği vereceğiz. Görme engelli vatandaşlarımızın okuma imkanlarının arttırılmasıyla ilgili çalışmalar yapacağız. Onların okuyabileceği özel kitapların basımı noktasında çalışmalarımız olacak. Kütüphane hizmetlerimiz devam ediyor. Kütüphanelerimizden şuana kadar 50 bin kitap ödünç alınarak okundu. Yeni bir kütüphaneyi daha ilçemize kazandıracağız. OSMEK kurslarımızda eğitimlerimiz devam edecek. Öğrencilerimize yönelik İngilizce ve matematik etüt çalışması yapmayı planlıyoruz. Çiftlikten Okula ve Doğa Okulları projesi ile Çocuk Tiyatrosu etkinliklerimize devam edeceğiz. Bütün bunları yaparken de tek bir hedefimiz var. ‘Benim manevi mirasım, bilim ve akıldır’ diyen Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda bu faaliyetlerimizi gerçekleştirmek” dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, vefat eden Feyyaz Alptuğ Memişoğulları’nın yerine yedek üyelikten asil üyeliğe gelen Elifnur Yamak Kıyıcı’ya rozetini takarak, başarılar diledi.

