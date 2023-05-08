Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Osmangazi Belediyesi Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni ziyaret etti. Bakan Varank, Türkiye’nin otomobili Togg’un Kapadokya rengi T10X akıllı cihazı ile geldiği dünyanın en büyük tam panoramik müzesinin, tarihimizin geleceğe taşınması adına çok güzel bir eser olduğunu belirtti.BURSA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa 2. Bölge 1. sıra adayı Mustafa Varank, Osmanlı’nın beylikten cihan devletine uzanan yolculuğunu ve bu yolculuğun en önemli noktalarından biri olan Bursa’nın fethini 3 boyutlu olarak anlatan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte gezdi.

Osmanlı’nın kurulduğu topraklarda tarihe yolculuk imkânı sunan müzenin mimari ve teknik özellikleri hakkında bilgi alan Bakan Varank, 42 metre açıklığındaki dev kubbe altında fetih yolculuğuna çıkıldığını belirterek, “Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, hem görselliğiyle, hem de teknik özellikleri ile muhteşem bir eser. Bursa’nın marka değerine katkı sağlayan çok güzel tarih ve kültür merkezi olmuş. Dünyanın en büyük tam panoramik müzesi içerisinde, 1326 yılında Bursa’nın fetih gününü tasvir eden çok güzel sanatsal çalışmalarla bir müze oluşturulmuş. Bunun yanında farklı etkinlik alanlarıyla farklı salonlarıyla gerçekten 7’den 77’ye gelip görüp, eğlenirken, bilgilenip öğreneceği bir müze.” ifadelerini kullandı.

2019 yılında ziyarete açılan müzenin yurt içi ve yurt dışından büyük ilgi gördüğüne dikkat çeken Bakan Varank, “Pandemi sürecine rağmen bugüne kadar 1 milyon 600 bin ziyaretçiyi de ağırlamış olması, ne kadar başarılı bir iş olduğunu gösteriyor. Kadim şehir Bursa, medeniyet ve kültür değerleriyle marka şehirlerimizden biri. Hem Bursalı hemşehrilerimizi, hem de tüm Türkiye’yi Osmangazi’ye ve Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ne davet ediyoruz. Gelsinler, çocuklarıyla birlikte keyifli saatler geçirirken aynı zamanda tarihimizi, ecdadımızı ve atalarımızı öğrensinler. Bu güzel eseri Bursa’mıza kazandıran Osmangazi Belediye Başkanımız’a teşekkür ediyorum” dedi.

TOGG FETİH MÜZESİ’NE ÇOK YAKIŞTI

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Türkiye Yüzyılı’nın yıldızı olan Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’un Panorama 1326 Bursa’ya çok yakıştığını ifade ederek, geçmiş ve geleceğin aynı yerde buluşmasının gurur verici olduğunu söyledi. Başkan Dündar, ziyaretin anısına Bakan Varank’a Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin biblosunu hediye etti. Müzeyi ziyaret eden vatandaşlar da sürpriz bir şekilde karşılaştıkları Bakan Varank ve Togg ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.