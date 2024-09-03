Bursa Osmangazi ilçesinde Gökdere Kavşağı'nda meydana gelen olay, sürücülerin ve yetkililerin dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Kavşakta ilerleyen bir aracın lastiği, yolda bulunan büyük bir taş nedeniyle patladı. Araç içinde seyahat eden aile, kısa süreli panik yaşasa da kazayı yara almadan atlattı.BURSA (İGFA) - Olay, sürücünün öndeki aracın ani manevrasını fark etmesiyle başladı. Öndeki araç, yolda bulunan taştan kaçınmaya çalışırken, arkadan gelen araç bu tehlikeyi fark edemedi ve taşla çarpıştı. Çarpışma sonucu aracın lastiği patladı. Sürücü, "Öndeki aracın manevrasından yolda bir engel olduğunu anladık, ancak kaza yapmamak için kaçış imkânımız yoktu. Bu yüzden taşa biz çarptık ve lastiğimiz patladı. Allah'tan kaza olmadan, yalnızca maddi hasarla atlattık." dedi.

Kaynak: igf