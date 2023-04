Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yerel belediye tarafından Yunuseli Mahallesi’ne kazandırılan, bünyesinde hem otopark hem de kapalı pazar yerinin bulunduğu örnek tesis, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala’nın da katıldığı törenle hizmete açıldı.BURSA (İGFA) - Gerek pazarcı esnafının daha iyi şartlarda çalışması gerekse vatandaşların hijyenik ve sağlıklı ortamlarda alışveriş yapabilmeleri adına bugüne kadar ilçenin birçok noktasına kapalı pazar alanları inşa eden Osmangazi Belediyesi, Yunuseli Mahallesi’ne de üstü kapalı modern bir pazar alanı kazandırdı.

Toplam 3 bin metrekare alana sahip Yunuseli Kapalı Pazar Alanı’nın üst katı 100 araç kapasiteli otopark, alt katı ise 115 tezgâh kapasiteli kapalı pazar alanı olarak hizmet vermeye başladı.

Vatandaşlara konforlu alışveriş imkânı sunan Yunuseli Kapalı Pazar Alanı ve Otoparkı’nın Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Bayrak, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, mahalle muhtarları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, belediye olarak kadim şehir Bursa’ya sahip çıktıklarını belirterek, Osmangazi Belediyesi olarak çalışmalarla şehrin kültürüne, değerlerine, yeşiline sahip çıktığını ifade ederek, "Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ile Bursa’mızı 136 ülke ile buluşturduk. Şehrin çöküntü bölgelerini kentsel dönüşüm projeleriyle yeniledik. Örnek bir kentsel dönüşüm projesi olan Osmangazi Meydanı ile şehrimize güzel bir imza atıyoruz. Şehir merkezine yeni fonksiyon kazandırarak yeni bir cazibe merkezi oluşturuyoruz. Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM) ile Türkiye’de sosyal belediyeciliğin en zirve projesini hayata geçirdik. Tarihi mirasa sahip çıkma noktasında da öncü bir belediyeyiz. Hisar bölgesinde 1326 Bursa’sını ortaya çıkarıyoruz" diye konuştu.

OSMANGAZİ YATIRIMLARLA GELİŞİYOR

Osmangazi’nin gelişim bölgeleri olan Yunuseli, Hamitler, Güneştepe, Demirtaş ve Panayır’da 2009 yılından itibaren 49 bin 914 yeni konut kazandırıldığını ifade eden Başkan Dündar, “Deprem kuşağında olan Bursa’da 50 bin güvenli ve planlı konut inşa etmiş olduk. 10 yıllık süreçte depreme dayanıklı ve modern bir şehir için çalışıyoruz.” diye konuştu. Yunuseli, Yenibağlar ve Güneştepe’nin 180 bin nüfuslu bir bölge olduğuna dikkat çeken Dündar, bu bölgenin gelişimiyle birlikte sosyal donatı alanlarını da kazandırdıklarını kaydetti. Macera Bursa’nın bölgeye inşa ettikleri en güzel projelerden biri olduğunu anlatan Başkan Dündar, “Yunuseli Mahallemizi bugüne kadar birçok yatırımla buluşturduk. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı başta olmak üzere, 15 tane park, bisiklet yolları, asfalt çalışmaları ve cami çevre düzenleme çalışmalarıyla birlikte bu mahallemiz Bursa’nın gözde semtlerinden biri oldu.” diye konuştu.

ALA: “OSMANGAZİ, İLMEK İLMEK DOKUNARAK HİZMETLERLE BULUŞUYOR”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala da yaptığı konuşmada Bursa’nın birbirinden güzel hizmetlerle donatıldığına vurgu yaptı. Osmangazi Belediyesi’nin güzel bir hizmetini daha vatandaşlara sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Ala, “Osmangazi Belediyemiz tarafından kazandırılan bu güzel ve modern pazar alanı esnafımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Rabbim bereketli kazançlar nasip etsin. Pazarcımız, ihracatçımız, yatırımcımız, üreticimiz, çalışanımız, işçimiz, memurumuz, çiftçimiz, hep birlikte yeni bir Türkiye inşa ediyoruz. Etrafımızda bu kadar problem varken dünyadaki 122 ülkeden daha fazla ihracat yapabilen Bursa’nın merkezindeyiz. Bu tesisin inşasında, Türkiye’nin gelişmesinde her bir pazarcımızın da tuğlası var. Her insanımızın büyük emeği var. Bana bazen şehir dışında ‘Bursa nasıl?’ diye soruyorlar. İki kelimeyle özetliyorum. Üreten şehir, hizmet eden şehir. Bu şehirde herkes bir iş yapıyor, üretiyor. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar, bu şehirde ilmek ilmek dokuduğu hizmetleri anlattı. Her mahallede, her sokakta hizmetleri var. Bizim görevimiz, milletimize hizmet etmek. Yaptığımız hizmetlerin kalitesini yükseltmektir. Bu yüzden hepimize istikrar lazım.” dedi.

Yunuseli Mahalle Muhtarı İbrahim Bahar ve Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu da, yapılan hizmetten dolayı Başkan Dündar’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun’un duasıyla yeni pazar alanının açılış kurdelası kesildi.