Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe genelinde kurulan kurban satış yerlerini iş makineleriyle temizleyerek günlük hayata uygun hale getirdi.BURSA (İGFA) - Osmangazi’de yaşayan vatandaşların kurban ibadetlerini rahatça yerine getirebilmeleri amacıyla 2 noktada satış yeri, 24 noktada ise kesim yeri hazırlayan Osmangazi Belediyesi, bayramın ilk gününden itibaren temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayram süresince kurban kesim alanlarında anlık müdahalelerde bulunarak, kötü koku ve görüntüleri oluşmasına izin vermedi.

Gece geç saatlere kadar su tankerleriyle yıkama çalışması yapan ekipler, kurban kesim yerlerini ertesi güne hazır hale getirdi.

Çevre ve görüntü kirliliği yaşanmaması için Veysel Karani Mahallesi’ndeki Kurban Satış Tesisi ve Geçit Mahallesi’nde kurulan kurban satış alanında bayramın 4. gününden itibaren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle temizlik çalışmalarına başladı. Belediye ekipleri, Geçit’tekikurban satış yerlerinde boşaltılan kotralardaki atıkları arazöz, greyder, loder ve JCB ile temizledikten sonra kamyonlara yükleyerek alandan kaldırdı. Ayrıca Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de bölgedeki çöp ve atıkları temizledikten sonra ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Osmangazi Belediyesi ekipleri, Veysel Karani Kurban Satış Tesisi’nde de boşaltılan kotralarda temizlik ve ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Satış yerlerindeki atıklar iş makineleri ile kaldırıldı. Osmangazi’deki her iki kurban pazarı da temizlik çalışmaları ile birlikte günlük hayata uygun hale getirildi.

Kurban Bayramı süresince Osmangazi Belediyesi olarak koordineli bir çalışma ile vatandaşların hizmetinde olduklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Hemşehrilerimizinhuzurlu ve güvenli bir bayram geçirebilmesi için bayram süresince bin 150 personel ve 133 araçla 7/24 hizmet verdik. Tüm personelimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Ekiplerimiz, bayramın birinci günü sabahından itibaren anında temizlik çalışması yaparak olumsuz görüntülere izin vermedi. Çok şükür huzurlu bir bayram geçirdik.” dedi.