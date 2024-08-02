Bursa Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği yaz spor okullarında yüzme kursuna katılan öğrenciler başarıyla tamamladıkları dönemin ardından sertifikalarını aldı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi bünyesinde hizmet veren Fatih, Karaman, Soğanlı ve Demirtaş yüzme havuzlarında yaz dönemi boyunca yüzme kursları düzenleniyor.

16 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen üçüncü dönem yüzme kursuna bin 608 öğrenci katıldı. Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 10:00-17:00 saatleri arasında düzenlenen kurslarda öğrencilere, alanında uzman antrenörler tarafından yüzme eğitim verildi. Yüzme kurslarına katılan öğrenciler hem yüzme öğrenirken aynı zamanda neşeli vakit geçirdi. Fatih Çiftehavuzlar Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’ndadüzenlenen sertifika töreninde bin 608 öğrenci sertifikalarını aldı. Düzenlenen sertifika törenine Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan, öğrencilerin aileleri ve sertifika almaya hak kazanan öğrenciler katıldı.

Açtıkları yüzme kurslarıyla çocuk ve gençleri spor yapmaya teşvik ettiklerini ifade eden Osmangazi BelediyesporKulübü Başkanı Fatih Karayılan, “Yaz spor okulları kapsamında düzenlediğimiz yüzme kurslarının üçüncü dönemini tamamladık. Yüzme sporu bu yaştaki çocuklarımızın fiziksel gelişimi için çok önemli bir spor. Çocuklarımız çok şanslılar ki, böyle modern tesislerde sporyapma imkanı buluyorlar. Bu tesislerin yatırımının önemini iyi bilenlerdeniz. Bu zamanda çocuklarımızın en büyük sıkıntısı hareketsizlik. İnternet çağında çocuklarımızın daha çok spor yapabilmesi adına bu spor tesislerini ve kursları arttırarak devam ettireceğiz” dedi.

Kurslara katılarak sertifikalarını alan öğrenciler ise kendilerine bu imkanları sunan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.

