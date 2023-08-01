Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde açılan atölyelerde öğrencilerbecerilerinigeliştiriptatillerinihem eğlenceli hem de öğrenerek geçirdi.BURSA (İGFA) - Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde öğrencilere yönelik kazı, keşif, maket tasarım, ekolojik stil çanta yapım ve kum boyama atölyeleri açıldı. Açılan atölyelerde müzeyi ziyaret eden öğrenciler kazı atölyesinde,arkeolojik kazı çalışmalarını deneyimleme vearkeologlarınkazı çalışmalarının incelikleriniöğrenme fırsatı buldu.

Bursa kalesi maket tasarım atölyesinde öğrenciler Bursa’nın kalelerini hayal gücü ve becerileriyle yeniden inşa etti.

Panorama keşif atölyesinde Osmanlı tarihini, tablo ve eserlerini inceleyerek Osmanlı İmparatorluğu’nun zengin kültürel mirasını ve çevresindeki tarihi yapıları öğrendi.

Ekolojik stil çantayapım atölyesinde,çevredostu malzemelerle çevreye duyarlı çantalar tasarlamasını öğrendi. Kum boyama atölyesinde ise kumları kullanarak kendi sanatsal eserlerini ortaya çıkartmanın keyfini yaşadı.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde 21-30 Temmuz tarihlerinde açılan atölyelerde müzeyi ziyaret eden öğrenciler tatillerini keyifli bir şekilde geçirmenin mutluluğunu yaşadı.Atölyelerde keyifli vakit geçiren öğrenciler kendilerine bu imkânısunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.