Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Bursa Ovası üzerinde imara uygun olmayan şekilde inşa edilen yapıları tespit edip yıkarak, verimli tarım arazilerinin kaçak yapılaşma ile talan edilmesine müsaade etmiyor.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, ilçedeki tarım arazilerinin korunması adına kaçak yapılaşmaya karşı etkin bir mücadele ortaya koyuyor.

Tarım arazileri üzerine kaçak olarak inşa edilen konut, işyeri, fabrika ve depo gibi yapılar belediye ekipleri tarafından tek tek tespit edilerek, yıkılıyor. Tarım arazilerini mercek altına alan Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, son olarak İsmetiye Mahallesi’nde ruhsatsız olarak inşa edildiği belirlenen bir depoyu yıktı. Yürürlükteki kanunlar çerçevesinde hareket eden belediye ekipleri, ruhsatsız deponun yıkımı için sabah erken saatlerde bölgeye gitti. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımda, kaçak depo iş makinesi ile yıkılarak kullanılamaz hale getirildi.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini vurguladı.