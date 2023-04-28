Türkiye’yi derinden sarsan deprem felaketinin yaralarını sarmak için seferber olan kurumlardan biri olan Osmangazi Belediyesi, deprem bölgesine prefabrik konut inşaatı, aşevi ve ilaçlama temizlik hizmetlerinin yanı sıra sağlık taramasına da başladı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Dr. Sevcan Yaman ve sağlık ekibi Gaziantep’in depremden en çok etkilenen ilçelerinden biri olan İslahiye’de sağlık taramalarına başladı.

Günlük ortalama 100 depremzedenin sağlık taramaları ve muayenelerini yapmayı hedefleyen sağlık ekibine vatandaşlar da ilgi gösterdi. Geçici konaklama merkezleri ve çadır kentlerde kalan çocuklar başta olmak üzere deprem mağduru vatandaşlar, genel sağlık kontrolünden geçiriliyor.

Asrın felaketinde belediye olarak ilk günden beri yardım çalışmalarına destek verdiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Depremin ilk gününden itibaren enkaz altından hayat kurtarma ile başlayan çalışmalarımız, enkaz kaldırma, temizlik, ilaçlama, hasar tespiti, aşevi ve psikolojik destek hizmetleri ile devam etti. Bunun yanında İslahiye’de 100 hanelik Osmangazi Mahallesi kurma çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Belediyemizin uzman sağlık ekibi de deprem bölgesinde sağlık taraması gerçekleştiriyor. Depremzede vatandaşlarımızın saralarını sarmak için ihtiyaca göre çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.