Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın başlamasıyla birlikte okul sıralarındaki yerlerini alan birinci sınıf öğrencilerinin ilk ders heyecanını paylaştı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın ilk gününde minik öğrencileri yalnız bırakmadı. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçedeki okulları ziyaret ederek öğretmen, öğrenci ve idarecilere başarı dileklerinde bulunan Başkan Aydın, okuldaki ilk günlerini geçiren öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Öğrencilerin telaşını ve mutluluğunu paylaşan Başkan Aydın, yeni sınıf öğrencilerini sınıflarında ziyaret ederek, onlara çeşitli hediyeler dağıttı.

İlk ders zilinin çalmasıyla birlikte Türkiye genelinde yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, Bursa genelinde ise 677 bin öğrenci ve 42 bin 941 öğretmen ders başı yaptı. Bursa’da 2024-2025 Eğitim- Öğretim yılı, Mehmet Torun Özel Eğitim Meslek Okulu ve Aziz Torun Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda düzenlenen tören ile başladı. Törene katılan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ders zilinin çalmasının ardından Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve diğer protokol üyeleri ile birlikte sınıfları gezerek öğrenciler ile bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden ve çeşitli hediyeler dağıtan Başkan Aydın, geleceğin teminatı olan öğrencilere ve fedakar öğretmenlere yeni eğitim döneminde başarılar diledi.

BAŞKAN AYDIN HEDİYELERİYLE ÖĞRENCİLERİ SEVİNDİRDİ

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın 2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılının ilk gününde yaptığı okul ziyaretlerindeki ikinci durağı ise İbn-i Sina İlköğretim Okulu oldu. Ders sıralarındaki ilk gününde öğrencileri yalnız bırakmayan Başkan Aydın, eğitim ve öğretim hayatına başlayan birinci sınıf öğrencilerine, Osmangazi Belediyesi Engelliler Bakım Merkezi’nde (OBAM) eğitim alan engelli bireyler tarafından hazırlanan kalem kutuları dağıttı. Engelli bireyler de Başkan Aydın’a eşlik ederek içerisinde kurşun kalem, boya kalemi, silgi, cetvel, kalemtıraş ve etiketin bulunduğu kalem kutuları öğrencilere hediye etti. Verdiği hediyelerle öğrencileri sevindiren Başkan Aydın, “2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın açılışını öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için başarılı bir eğitim öğretim yılı temenni ediyorum. Öğrencilerimiz derslerine çok iyi çalışsınlar. Ülkemiz, devletimiz ve milletimiz için başarılı öğrenciler olsunlar. Birtakım eksiklikler ve sıkıntılar olduğunun farkındayız. İnşallah el birliğiyle bu sorunlarında giderilmesi için çaba sarf edeceğiz. Bütün öğrencilerimize güzel ve hayırlı bir eğitim, öğretim dönemi diliyorum” diye konuştu. Başkan Aydın’a okul ziyaretinde Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer de eşlik etti.