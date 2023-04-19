Ramazan Ayı boyunca deprem bölgesi ve Bursa’da farklı noktalarda iftar ve sahur sofraları kuran Osmangazi Belediyesi, mübarek ayın bereketini ve manevi havasını Balkanlar’a taşıdı.BURSA (İGFA) - Bulgaristan’ın Filibe kentinde Osmangazi Belediyesi tarafından verilen toplu iftar yemeğinde binlerce soydaş aynı sofrada buluştu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ecdat yadigârı topraklarda Ramazan’ın manevini iklimini yaşattıklarını söyledi.



Balkanlar’daki ecdat yadigârı topraklarda yaşayan soydaşları da unutmayan Osmangazi Belediyesi, Bulgaristan’ın Filibe kentinde iftar yemeği verdi.

Filibe’deki Osmanlı eseri Muradiye Camii önünde kurulan iftar sofrasına; Başkan Dündar’ın yanı sıra; Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü, Filibe Müftüsü Taner Veli, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı, parti yönetimi, milletvekilleri ve Bulgaristan’da yaşayan soydaşlar katıldı.

İftar öncesinde masaları tek tek gezen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, soydaşlara Bursalıların selamını iletti. İftar programında konuşan Başkan Dündar, Türkiye olarak büyük bir afet yaşadıklarını belirterek, asrın felaketinde Bulgaristan ile birlikte dünyanın dört bir yanından gelen yardımlara teşekkür etti.

Bulgaristan’ın 2 Nisan’da sandık başına gittiğini hatırlatan Başkan Dündar, “Komşu ülkemizde 2 yıl içinde 5. seçim oldu. Artık, bu seçimden sonra inşallah Bulgaristan’da hükümet kurulur ve bir rahatlama olur. 14 Mayıs’ta Türkiye olarak biz de bir seçim yaşayacağız. İnşallah, bu seçimler de başarıyla sonuçlanacak. Böylece bölgenin huzuru, güveni, ekonominin gelişimi adına ciddi adımlar atılacaktır. Bu seçimler, dünya barışına da önemli katkı sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök ise Filibe’de Osmangazi Belediyesi’nin iftar sofrasında bir arada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, “Ramazan Ayı’nda, mübarek bir gecede Osmangazi Belediyemiz’in programında bir araya geldik. Bu program, güzel bir gelenek haline geldi. Ramazan ayını Bulgaristan’ın farklı şehirlerinde hep birlikte idrak ediyoruz. Ecdat yadigarı camilerimizin önünde hep birlikte orucumuzu açıyoruz. Çok güzel duygular yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl Şumnu’da birlikteydik. Bu yıl da Muradiye Camii’nin önünde kurulan Osmangazi Belediyesi’nin iftar sofrasında buluştuk. Başkanımız Mustafa Dündar’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı da anlamlı bir günde kendilerini yalnız bırakmadığı için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkürlerini etti. Bursa’dan giden imam hatip ve hafızlar, iftar sonrasında Muradiye Camii’nde Kuran-ı Kerim ve ilahiler okudu.