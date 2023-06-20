Osmangazi BelediyesporAtletizm Takımı, katıldığı Kulüpler 16 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası’nda üçüncü olarak Bursa’ya kupayla döndü.BURSA (İGFA) - Türkiye Atletizm Federasyonu’nun İzmir’de düzenlediği Kulüpler 16 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası’na katılan Osmangazi Belediyespor Atletizm U16 Takımı,şampiyonada üçüncülük kürsüsüne çıkarak büyük bir başarı elde etti.

Spora ve sporcuya verdiği desteklerle ön plana çıkan Osmangazi Belediyesi’nin atletleri başarıdan başarıya koşuyor. Osmangazi Belediyesi Spor Kulübü Atletizm U16 Takımı, katıldığı şampiyonada İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Galatasaray, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Antalyaspor, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi gibi takımları geride bırakarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, başarılı sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.