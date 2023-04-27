Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde günlerce büyük bir özveriyle arama kurtarma çalışmalarına destek veren Osmangazi Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekipleri, Cumhurbaşkanlığı tarafından Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası ve Nişanı ile ödüllendirildi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da kahraman personeli aldığı ödülden dolayı tebrik etti.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekipleri, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin hemen ardından 7 araç ve 42 kişi ile bölgeye giderek depremzedelerin yardımına koştu. Bölgede 11 gün boyunca zamana karşı mücadele ortaya koyarak arama kurtarma çalışmaları yürüten Osmangazi ekipleri, 5 kişiyi enkazdan kurtarmanın mutluluğu ve gururu ile Bursa’ya döndü.

Osmangazi Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekiplerinin fedakârca çalışması Cumhurbaşkanlığı tarafından Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası ve Nişanı’na layık görüldü. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen törende, Osmangazi Belediyesi Sivil Savunma Birimi Sorumlusu Olcay Önol ödülünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan aldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da onur ödülüne layık görülen ekipleri tebrik etti. Ülke olarak büyük bir acı yaşandığını ve asrın felaketinde tüm dünyanın seferber olduğunu hatırlatan Başkan Dündar, “6 Şubat sabahı arama kurtarma ekiplerimiz, bölgeye ilk giden ekiplerden biri oldu. Günlerce özveriyle, fedakârca mücadele ettiniz. Kurtarma çalışmaları devam ederken bile özveriniz dolayısıyla birçok yerden takdir mesajları aldık. Bu alınan özel ödül de Osmangazi Belediyesi’nin deprem bölgesinde yaptığı özverili çalışmaların bir karşılığıdır. Tüm ekiplerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız tarafından Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası ile ödüllendirilmek bizler için büyük onur ve mutluluk. Allah, bir daha böyle bir afeti hiç kimseye yaşatmasın" diye konuştu.