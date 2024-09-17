Bursa'da Osmangazi Belediyesi, çocuklar ve gençlere yönelik yetenek atölyeleri düzenliyor. 13 farklı branşta ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan Çocuk ve Genç Yetenek Atölyeleri için kayıtlar devam ediyor. BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, çocuk ve gençleri hayata hazırlama, kişisel ve mesleki gelişimine katkı sunma, sanatla tanışmalarını sağlama, geleceklerini ilgi ve yetenekleri doğrultusunda oluşturabilmeleri adına Çocuk ve Genç Yetenek Atölyeleri düzenliyor.

Robotik kodlamadan, elektronik atölyesine, gündelik yaşam becerilerinden duygu atölyesine, gitardan neye ve el becerilerinden anne masal atölyesine kadar 13 farklı branşta düzenlenecek olan atölye çalışmalarında tüketen değil, üreten nesillerin yetiştirmesi hedefleniyor.

Çocukların ve gençlerin hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağlamayacak olan atölye çalışmaları Emek Yetenek Evi ile Hüdavendigar Yetenek Evi’nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Atölyeler farklı gün ve saatlerde düzenleneceği için kursiyerlerin birden fazla atölyeye katılma olanağı olacak. Her atölyeye, farklı yaş aralığındaki çocuk ve gençler kayıt yaptırabilecek. 23 Eylül’de başlayacak olan atölye çalışmalarına katılmak isteyenler Instagram’a osmangazibldgsm yazdıklarında çıkacak olan ön kayıt formunu doldurarak online başvuru yapabilecek.

