Bursa'da Ovaakçaspor’un 2020’de hayatını kaybeden Osmangazi ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sedat Hiçdurmaz anısına düzenlediği ‘Sedat Hiçdurmaz U12 Kupası’ futbol şenliğine 10 takımdan 200 sporcu katıldı.BURSA (İGFA) - Ovaakçaspor, 2020 yılında hayatını kaybeden İYİ Parti Osmangazi ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sedat Hiçdurmaz anısına futbol şenliği düzenledi. Mayıs ayı içerisinde başlayacak olan U12 Ligi için hazırlık niteliğindeki turnuvaya; ev sahibi Ovaakçaspor’un yanı sıra AVP Cihanspor, Yıldırım Belediye Jimnastik Spor Kulübü, Panayırspor, Boschspor, İsmetiyespor, Yıldırım Ayyıldızspor, Bursa Yolspor ve Çağlayan Spor Akademisi katıldı.

Beyaz ve mavi gruplarda 10 takımın mücadele ettiği turnuvanın başlama vuruşunu Bursaspor’un efsane kaptanlarından Ali Nail Durmuş yaptı.

Beyaz Gurubu lider tamamlayan Ovaakçaspor ile Mavi Gurup lideri Panayırspor şampiyonluk maçında karşılaştı. Panayırspor müsabakayı 1-0 kazanarak şampiyonluk ipini göğüslerken, Ovaakçaspor ikinci oldu. Boschspor da 3.’lük müsabakasında karşı karşıya geldiği AVP Cihanspor’u 2-1 mağlup ederek. 3. oldu.Ovaakçaspor olarak böyle anlamlı bir etkinliğe imza atmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Kulüp Başkanı Ferhat Gider, “Rahmetli Sedat Hiçdurmaz ağabeyimiz gerek Osmangazi Belediyesi’nde gerekse Büyükşehir Belediyesi’nde Ovaakça’nın sesi oldu. Ovaakçaspor’dan desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Biz de bir etkinlik düzenleyerek kendisini yad etmek istedik” dedi.

BAŞKAN DÜNDAR’A TEŞEKKÜR

Etkinliğin özellikle çocuklar için çok verimli olduğunu, minik sporcuların hem eğlendiğini hem de yeni dostluklar kurduğunu aktaran Başkan Gider, “Turnuvamıza 10 güzide spor kulübümüzden 200’ün üzerinde sporcu kardeşimiz ve velileri katıldı. Adeta bir şenlik havasında geçen etkinliğimizde bizleri yalnız bırakmayan kulüp başkanlarımıza, yöneticilerine, velilerine teşekkür ediyorum. Bu anlamlı ve güzel etkinliğin düzenlenme sürecinde bizlerden hiçbir desteğini esirgemeyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı ayrıca teşekkür ederim” dedi.