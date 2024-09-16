Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, vatandaşların gördükleri durumlar karşısında 3 farklı yerden ihbarda bulunabileceklerini hatırlattı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, vatandaşların gördükleri durum karşısında Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS), NARKOTEM ihbar hattı ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulunabileceklerini hatırlattı. İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Zehir tacirlerine karşı ülke genelinde mahalle ve sokak bazlı sistematik takip için artık NARVAS var. Karşılaştığınız uyuşturucu kullanımı ve ticaretini UYUMA uygulaması NARKOTEM ihbar hattı veya 112 üzerinden mutlaka bildirin. Yapacağınız ihbarın yerini ve konusunu bildirmeniz yeterli kimlik bildirmeniz zorunlu değildir. Yapacağınız her bildirimi NARVAS sistemi ile analiz ederek suç yoğunluk haritaları çıkarıyoruz ve bu noktalara şok uygulamalar yapıyoruz. Unutmayın. Yapacağınız ihbarla zehir tacirlerine yönelik çalışmalara destek olabilirsiniz."