Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, "Renkli Yarınlara" projesi kapsamında 13 bin 730 kişiyi bilgilendirerek broşür dağıttı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, "Renkli Yarınlara" projesi kapsamında halkı bilgilendirerek 13 bin 730 kişiye broşür dağıttı. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesinde sergilenen polis temalı resimler ise büyük ilgi gördü. Ayrıca polisler tarafından yapılan bu bilgilendirme faaliyeti vatandaşların büyük takdirini topladı.

Kaynak: İHA