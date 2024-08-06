Bursa’da uyuşturucu ticaretinin yaşandığı mahallede uygulama yapan yunus polisleri, sabaha kadar mahallede kuş uçurtmadı. Şüpheli şahısları ve araçları tek tek inceleyen timler, gece boyu uygulamalarını sürdürdü.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı yunus timleri, merkez Osmangazi ilçesi Çeltikköy Mahallesi’nde şok uygulama yaptı. Şüpheli şahıslar ve araçları teker teker durduran timler, Çeltikköy Mahallesi’nde adeta kuş uçurtmadı. Uygulama boyunca 124 şüpheli araç ile 185 şüpheli şahıs sorgulandı. Emniyet yetkilileri, halkın huzur ve güvenliği için uygulamaların artarak devam edeceğini bildirdi.