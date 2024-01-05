5 Ocak 2024 Cuma günü deprem ile ilgili son dakika açıklamaları halk tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi arama motorlarında 5 Ocak 2024 son depremler listesini sorguluyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı son depremler listesi...

Bursa'da deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 5 Ocak son depremler...

Bugün sabah saatlerinde Bursa'nın Mudanya ilçesinde Kumyaka'da büyüklüğü 2.2 olan bir deprem meydana geldi.

Saat 04.47'de Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde de 1.6 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.

5 Ocak son depremler... Nerede deprem oldu?

Kandilli:

AFAD: