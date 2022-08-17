Satranç Turnuvası'nda İnegöl Satranç Kulübünün deneyimli sporcularından Çınar Nadir Yıldız, 12 yaş ve altı kategorisinde Bursa birinciliği elde ederek kupa ve madalyayı almaya hak kazandı.

Konu hakkında açıklama yapan İnegöl Satranç Kulübü Satranç Antrenörü Temel Başol, "Başarısından dolayı sporcumuzu tebrik ediyorum. Uzun yıllar satranç ile uğraşan sporcularımızın daha düzenli bir yaşam sürdürdükleri ve planlama konusunda deneyimli oldukları için gerek LGS sonuçları gerekse ders notları açısından çok başarılı sonuçlar ettiğini 8 yıllık kulüp deneyimimiz ile ispatlamayı sürdürüyoruz. Kulübümüz, eylül ayı itibari ile yeni sezon çalışmalarına başlayacaktır. Satranç sporunu seven ve bu spora ilgi duyan tüm sporcuları kulübümüze bekleriz” dedi.