Rap müziğinin popüler isimlerinden Sefo, Bursa Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluştu.BURSA (İGFA) - Bursalı müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konsere özel bir hazırlık gerçekleştiren başarılı rapçi, performansının yanı sıra sahne şovlarıyla dikkati çekti. Son dönemlerde liste başı olan ve sıklıkla dinlenen 'Tutsak' ve 'Bilmem Mi?' gibi hit şarkıları ile geceye başlayan Sefo, performansıyla coşkuyu ilk anlardan zirveye çıkardı.

Açık Hava Tiyatrosu'nu dolduran binlerce Bursalı hep bir ağızdan şarkılara eşlik ederken, doyasıya eğlendi. Dinleyicileriyle kurduğu samimi diyaloglarıyla da konsere renk katan Sefo, Bursa'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Her yaş grubundan hayranları, coşkuya ortak olup yerlerinden kalkarak hoş bir ambians oluşturdu. Sefo, gecenin sonunda kendisini dilemeye gelen sevenlerine teşekkür etti.