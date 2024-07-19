Dünyanın en verimli ovalarından biri olan Gürsu Ovası’nda şeftali ve nektarin hasadı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen güzel haberle başladı. (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili alan 24. ürünün Bursa Şeftalisi olduğunu açıkladı. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık “ Sadece ülkemizin değil dünyanın en lezzetli en kaliteli ve en güzel şeftali ile nektarinlerini biz üretiyoruz. AB tescilimiz hayırlı olsun” dedi.

“En verimli ve kaliteli şeftali Gürsu ovası’nda yetişiyor”

Bursa şeftalisinin marka değerinin artması ve özellikle Avrupa pazarında hak ettiği şekilde pazarlanmasının önünü açacak haber Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden geldi.

Bursa Şeftalisi Avrupa Birliği’nden coğrafi tescil aldı. Kararı sevinçle karşılayan Gürsulu üreticiler ve tarım işçileri Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ile beraber tarlaya girdi. Hasadın başladığı Türkiye’nin en verimli ovasında yüzler bir kere keyifle gülümsedi.

“Şeftali üretimi ve kalitesi konusunda mütevazı olamayacağız. En güzeli ve özeli bizim ovamızdan çıkıyor” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ilçesindeki üreticileri kutladı.

Tarım işçilerinin emeğine dikkat çeken Başkan Işık “Şeftali ve nektarinde diğer bölgelerimize nazaran daha iddialıyız. Suyumuz ve toprağımızın kalitesi dünyaya mal olmuş durumda. Avrupa pazarına ulaştırdığımız armudumuzun ardından şimdi de şeftalide çok daha önemli çalışmalara zemin olacak bu gelişme için TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ediyorum. Bizim için altın değerinde olan şeftali ve nektarinlerimiz için bu yeni gelişme bizlere de yepyeni projelerde ilham olacak” dedi.

Gürsu’da 300 binden fazla ağaçta dünyanın en kaliteli şeftali ve nektarinleri yetişiyor.