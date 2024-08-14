Çocukluk çağında geçirdiği ateşli bir hastalık yüzünden işitme kaybı yaşayan 44 yaşındaki kadın, Bursa Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen koklear implantasyon (Biyonik kulak) ameliyatı sonrası yeniden duymaya başladı.

Bursa Şehir Hastanesi’nde biyonik kulak ameliyatı olarak da bilinen koklear implantasyon ameliyatı, yüksek oranda işitme kaybı olan hastaya ilk kez uygulandı. Ameliyatı yapan Kulak, Burun ve Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Fevzi Solmaz, koklear implantasyonu hastanede bünyesinde ilk kez gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirti.

Yapılan operasyonla ilgili bilgiler aktaran Doç. Dr. Solmaz, "Hastamız 44 yaşında Ezgi Kayahan Kurç isimli bir kadın. 4-6 yaşlarında febril konvülsiyon dediğimiz ateşli bir hastalık geçirmesi neticesinde işitme kaybı gelişmiş. Daha önce işitme cihazlarıyla bu sorunu giderebiliyorken yıllar içinde işitmesi tamamen kaybolmuş. Hastamız, koklear implant takılabilmesi için gerekli kriterleri karşıladıktan sonra biz de hastanemizde bu cihazı, hastamıza başarılı bir operasyonla yerleştirdik" dedi.

Ameliyatlar devam edecek

Güzel ve başarılı bir ameliyat olduğunu dile getiren Doç. Dr. Solmaz, "Ekip olarak güzel bir ameliyat gerçekleştirdik. Hastamızın şu anda ameliyatının 4. günü. Daha cihazları test etmedik ama ameliyat esnasında zaten cihazın uygun olacağını bilgisayar programı üzerinde tespit ediyoruz ve cihazdan fayda göreceğini ümit ediyoruz. Bu ameliyat, Bursa Şehir Hastanesi’nde ilk defa yapılmış bir ameliyat olup daha sonraki dönemde de artık işitme kaybı olan bebeklerimize, hastalarımıza dönük hizmetimiz devam edecektir" şeklinde konuştu.