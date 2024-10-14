Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın Genel Sanat Yönetmenliği görevine usta tiyatro sanatçısı ve yönetmen Ali Düşenkalkar getirildi.

Bursa’nın kültür ve sanat hayatına değer katan çalışmaları sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları’nda yeni bir dönemi başlattı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından Şehir Tiyatroları’nın Genel Sanat Yönetmenliği görevine usta tiyatro ve sinema sanatçısı Ali Düşenkalkar getirildi. Bursa Şehir Tiyatrosu’nda önemli ve nitelikli eserlerin sahnelenmesini hedefleyen Düşenkalkar, geçtiğimiz günlerde Murat Karasu’nun yönetmenliğini üstlendiği ‘Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü’ isimli oyunu Bursalılarla buluşturmuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun çok köklü temellere sahip olduğunu söyleyen Düşenkalkar, Feyha Çelenk’in kurduğu tiyatroya sahip çıkarak saygın ve vizyoner bir hale getireceklerini belirti. Tiyatroyu sadece merkez ilçelerle sınırlamayacaklarını, oyunları 17 ilçeye taşıyacaklarını ifade eden Düşenkalkar, “Sahnelerimizi çoğaltmak konusunda girişimlerimiz var. Sahneleyeceğimiz oyunları büyük bir hassasiyet ile belirliyoruz. En yetkin yönetmenlerle çalışmaya devam edeceğiz. Bursa seyircisini oyunlarımıza bekliyoruz. Bursa seyircisinin bizimle kucaklaşmasını istiyoruz. Hep beraber doğru olan için, Bursa için çalışacağız. Başkanımızın ‘Gülümseyin Bursa’dasınız’ diye hoş bir tabiri var. Biz de ‘Gülümseyin Bursa Şehir Tiyatrosu’ndasınız’ diyoruz” dedi.