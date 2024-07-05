Bursa’da gökyüzünden görülen tanımlanamayan parlak cisim merak uyandırdı. Türkiye’nin farklı şehirlerinden de görülen cisim Bursa’da vatandaşlar tarafından amatör kameralarla kaydedildi.

Bursa’da semalarında akşam saatlerinde gökyüzünde görülen parlak cisim heyecan oluşturdu. Bir anda ortaya çıkan ışık hüzmesi, cep telefonları kameralarına yansıdı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere dair farklı yorumlar yapılırken, cismin "meteor" olduğu iddia edildi. Öte yandan, tanımlanamayan parlak cisim farklı şehirlerden de görüldü.