Silikon Vadisi merkezli I-SIM: International Society of Innovation Methods tarafından düzenlenen, Uluslararası Sistematik İnovasyon ve TRIZ temalı konferansının 15’ncisi Bursa’da, Bursa Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Dünya çapında sistematik inovasyon ve TRIZ alanlarına odaklanmış en prestijli derneklerden biri olan I-SIM tarafından düzenlenen etkinlikte, inovasyonun gücü ve önemi bir kez daha ortaya konuldu.

Etkinlik organizasyon kurulundan olan BİSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş, etkinlik sonrasında yaptığı değerlendirmede, Türkiye için inovasyonun, sadece teknoloji üretiminde değil, aynı zamanda işletmelerin rekabet gücünü artırmada ve global arenada söz sahibi olmasında kritik bir rol oynadığına dikkat çekti. Bintaş, “İnovasyon, Türkiye’nin geleceği için vazgeçilmezdir. İşletmelerimizin bu alanda yaptığı her yatırım, hem ulusal ekonomimize hem de küresel rekabet gücümüze katkı sağlayacaktır. Ancak, bu önemli konferansa iş dünyasından ve akademisyenlerden daha fazla ilgi olmasını beklerdim” dedi

Dr. Bintaş, bu önemli etkinliğe, Bursa Teknik Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Koray Altun’un, I-SIM derneğinin yönetim kurulundaki ilk ve tek Türk üye olduğuna vurgu yaparak, ev sahiplikleri için hem Koray Altun’a hem de BTÜ’ye teşekkür etti.