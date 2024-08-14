Nilüfer Belediyesi, NİLKOOP iş birliği ile 20 dönümlük alanda ekolojik şartlarda ürettiği incirleri vatandaşlarla buluşturuyor. Nilüfer Bostan satış noktalarında yerini alan Bursa siyah inciri ve beyaz incir aynı zamanda ihraç edilerek kent ekonomisine de katkı sağlıyor.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, tarım alanında yürüttüğü çalışmalarla yerel üretimi desteklemeye ve geliştirmeye devam ediyor. Tarımda örnek kent olma misyonuyla, sağlıklı ürünlerin tarladan sofraya ulaşım aşamasında tüm adımlarda yer alan Nilüfer Belediyesi’nin, Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) iş birliğinde 350 dekarlık alanda ekolojik şartlarda sebze, meyve, buğday ve tıbbi aromatik bitki üretimi yapıyor. Nilüfer Belediyesi bu kapsamda, 20 dönümlük arazide 105’i Bursa siyah inciri olmak üzere toplam 125 ağaçta incir üretimi gerçekleştiriyor. İncir ağaçlardan günlük yaklaşık 400 kilogram incir elde ediliyor.

İncir üretiminin gerçekleştiği Fadıllı Mahallesi’ndeki bahçede ve Nilüfer Bostan satış noktalarında incelemelerde bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, vatandaşları bu lezzetli incirlerden almaya davet etti. Sağlıklı ve kaliteli ürünler yetiştirmek için büyük bir titizlikle çalıştıklarını vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, “Nilüfer’in verimli topraklarında kimyasal ilaç kullanmadan, doğal yöntemlerle hem siyah hem de beyaz incir üretiyoruz. Bu süreçte, Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümran Ertürk hocamızın bilgi ve deneyimlerinden faydalanıyoruz. Hedefimiz, Nilüferli hemşehrilerimizin sofralarını lezzetli ve sağlıklı ürünlerle buluşturmak” dedi.

Nilüfer’in ünü ülke sınırını aşan siyah incirinin yurt dışından da talep gördüğüne değinen Şadi Özdemir, incirlerin bir kısmının da ihraç edildiğini sözlerine ekledi.