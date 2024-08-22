Bursa Şoförler Odası Başkanı Ahmet Çakır’ın taksi şoförü cinayetleri hakkında yapılan etkinlik, Bursa Heykel’de gerçekleşti.BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz aylarda yaşanan taksici cinayetleri, uzun süre Türkiye'nin gündeminde ilk sıralarda yer aldı.

Bugün de Bursa'da Atatürk Caddesi, Ulucami taksi dolmuş peronlarından start verilen etkinlikte, taksici cinayetlerine ve kritik açıklamalara değinildi.



Programda, Bursa Şoförler Odası Başkanı Ahmet Çakır, Bursa Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fahrettin Bilgit, vatandaşlar ve basın mensupları yer aldı.



Taksi cinayetlerini hep birlikte kınadıklarını belirten Bursa Taksiciler Odası Başkanı Ahmet Çakır, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit ve yaralanan taksici Yunus Yüksel ve taksi esnafları, cinayetleri ve yaralamaları kınadıklarını belirtirken baskı altında olduklarını dile getirdiler. Açıklamaların ardından, Yasin Avcı, Metin Bozkurt ve Canan Mustafaoğlu pankart ile beraber sembolik bir koşu gerçekleştirdiler.