BŞO Başkanı Ahmet Çakır, Ekim ayı UKOME toplantısında İstiklal Mahallesi sınırları içinde yeni açılan bir AVM ve Yaşam-Eğlence Merkezinin ulaşım ihtiyacı için 20 adet T plaka tahsisi yapılması ve ilk etapta 10 adetinin satılması için ihale sürecinin başlatılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çakır, ilki T plaka satışlarıyla ilgili UKOME kararı hakkında yürütmenin durdurulması ve iptali, ikincisi de 27 Aralık 2023 tarihinde yapılacak T plaka satış ihalesiyle ilgili yürütmenin durdurulması ve iptali davası açtıklarını dile getirdi.

"DOLMUŞTAN TAKSİYE DÖNÜŞÜM BEKLEYEN ÜYELERİMİZ MAĞDUR EDİLMEMELİ"

BŞO Başkanı Ahmet Çakır, daha önce alınan Valilik, İl Trafik Komisyonu ve UKOME kararlarına uyulması gerektiğini belirterek "Daha önceki yıllarda alınan İl Trafik Komisyonu ve UKOME kararları ile 2012 yılında hazırlanan Ulaşım Ana Planı ve bunlara mukabil yapılan uygulamalar, (D) dolmuştan (T) Taksiye dönüşüm işleminin kademeli olarak gerçekleştirilerek tamamlanmasına yöneliktir. Bursa İl Trafik Komisyonu ve Valilik kararları ile UKOME Kurulunun kendi almış olduğu kararlara mukabil İlimizin ihtiyacını karşılayacak sayıda dönüşüm bekleyen dolmuşlar bulunmaktadır. Alınan karar ve yapılan düzenlemelere güvenerek dönüşüm bekleyen dolmuşçu esnafı, Hukuka uygun olmayan, kamuya güveni zedeleyici uygulamalarla mağdur edilmemesi gerekir. Ayrıca aynı mahalle sınırları içinde taksi hizmeti vermekte olan durağımız bulunmaktadır, bu esnaflarımızın da mağdur edilmemesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Başkan Çakır yaptığı açıklamanın devamında ihtiyaç olan yerlere yeni taksi durağı açılması, ihtiyaç olan Taksi duraklarına ilave dönüşüm işlemlerinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Bursa Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın karşılıklı mutabakatı ile gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getirdi.