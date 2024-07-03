Bursa’da görüntü kirliliği oluşturan tüm yüzeyleri bir tuval gibi kullanıp, sanat eserine dönüştüren Bursa Büyükşehir Belediyesi ressamları, cadde ve meydanları 3 boyutlu resimlerle buluşturuyor.

Bursa’nın estetik bir kent olması ve sanatla buluşması amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, cadde ve meydanlardaki modern kent imajını güçlendirmek için Kent Estetiği Şube Müdürlüğü bünyesindeki ressamlarıyla her geçen gün yeni çalışmalara imza atıyor. Türkiye’de halen yaygın olmayan, Avrupa’daki örneklerinde ise daha çok tebeşir gibi geçici boyalarla yapılan 3 boyutlu uygulamalar, Bursa’da vatandaşların uzun süre etkileşim halinde fotoğraflar çekebilmesi amacıyla dayanıklı özel boyalarla resmediliyor. 3D sokak boyama sanatı çalışmaları belli bir açıdan bakıldığında vatandaşları hayrete düşürüyor. Boyaması tamamlanan Gemlik sahilindeki 3D kılıç balığı, Mudanya sahilindeki 3D martı ve Tirilye sahilindeki 3D balina uygulamaları görenleri gülümsetiyor. Vatandaşlardan da olumlu tepkiler alan yeni 3 boyutlu sanat uygulamaları, özellikle yaya hareketliliğinin yoğun olduğu bölgelerde yaygınlaştırılacak.