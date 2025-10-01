Örnek No:55*

T.C.

BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/176 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/176 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Nilüfer İlçesi Karacaoba Mahallesi 0 Ada 1344 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla" olan 1.850,00 m2 yüzölçümündeki taşınmaz yer yer değişmekle beraber %2-3 arasında meyillidir. Zeminde kullanımı tarıma oldukça uygun bir yapıya sahiptir. Meyil ve Şekil başta olmak üzere Toprak işlemeyi engelleyici her hangi bir durum yoktur. Makinelitarıma uygundur. Erozyon problemi yoktur. Doğusunda bulunan Sulama Kanaletive devamında yol bulunmaktadır. Yol Asfalt kaplıdır. Taşınmaza yaz ve kış ayları dahil olmak üzere her zaman kolayca ulaşım sağlanabilmektedir. Hali hazırda taşınmaz tarla olarak kullanılmaktadır. Sulu tarım arazisidir. Taşınmazda bölgeye uygun her türlü tarım yapılabilir. Taşınmazın elektrik, telefon, içme suyu gibi belediye altyapı hizmetlerinden faydalanmadığı tespit edilmiştir. Taşınmaz yakınlarındaki parsellerde yapılaşmalar mevcuttur. Taşınmaz; Karacaoba Mahallesi yerleşim alanına kuşuçuşu670 metre mesafede olup Karacaoba ile arasında Bursa-Balıkesir Asfaltı bulunmaktadır. Adresi : Bursa İli Nilüfer İlçesi Karacaoba Mahallesi 0 Ada 1344 Parsel Yüzölçümü : 1.850,00 m2 İmar Durumu:1/5.000 ÖlçekliBursaAkçalar Nazım İmar Planında Tarım Alanında, Ramsar Tampon alanında ve derede kalmaktadır. Kıymeti: 3.700.000,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: 6200 Sayılı Kanunun 9 Maddesi gereğince Arazi Toplulaştırma kapsamındadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 11:05 Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 11:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2026 - 11:05 Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2026 - 11:05

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Nilüfer İlçesi Karacaoba Mahallesi 0 Ada 788 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla" olan 2.016,00 m2 yüzölçümündeki taşınmaz yer yer değişmekle beraber %1-2 arasında meyillidir. Zeminde Eşkenar olmayan Dörtgen şeklinde kullanılan tarıma oldukça uygun bir yapıya sahiptir. Meyil ve Şekil başta olmak üzere Toprak işlemeyi engelleyici her hangi bir durum yoktur. Makinelitarıma uygundur. Erozyon problemi yoktur. Kadastro yolu yoktur. Sulu tarım arazisidir. Taşınmazda bölgeye uygun her türlü tarım yapılabilir. Taşınmazın elektrik, telefon, içme suyu gibi belediye altyapı hizmetlerinden faydalanmadığı tespit edilmiştir. Taşınmaz; Karacaoba Mahallesi yerleşim alanına kuşuçuşu1.640 metre mesafede olup Karacaoba ile arasında Bursa-Balıkesir Asfaltı bulunmaktadır. Adresi : Bursa İli Nilüfer İlçesi Karacaoba Mahallesi 0 Ada 788 Parsel Yüzölçümü: 2.016,00 m2 İmar Durumu: 1/5.000 Ölçekli Bursa Akçalar Nazım ''Tarım Alanında veRamsar Tampon Alanında ''kalmaktadır. Kıymeti : 2.419.200,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: 6200 Sayılı Kanunun 9 Maddesi gereğince Arazi Toplulaştırma kapsamındadır. Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 14:35 Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 14:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2026 - 14:35 Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2026 - 14:35

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.