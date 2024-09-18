Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar'ın katılımıyla, tarımsal üretim planlama ve değişen bitkisel üretim destekleme programları hakkında teknik personele yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, bitkisel üretim planlaması yeni destek modeli hakkında bilgilendirme yapmak için toplandıklarını belirterek, "Bakanlığımız bitkisel üretimde, balıkçılıkta ve hayvansal üretimde yeni bir destekleme modeline geçti. Bu sene henüz üretim sezonu başlamadan 3 yıl için hangi ürünlerin ne oranda destekleneceği belli oldu. Ayrıca üretim planlaması ve ÇKS kayıtları da başladı. Bununla ilgili sizlere detaylı bilgi verilecek, sizler de çiftçilerimize bu konuları eksiksiz aktarın" dedi.

Toplantıda Ziraat Mühendisi ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) İl Sorumlusu Oyanur Şahin konuyla alakalı sunum yaparak, yeni destekleme modeli ve mevzuat değişikliği ile alakalı bilgilendirme yaptı.

Bilgilendirme sonrasında teknik personel ile istişare yapıldı.

Tarımsal arazilerde azalma olması, nüfus artışı ve buna bağlı olarak artan gıda ihtiyacı, tarımsal üretim maliyetleri, iklim değişiklikleri, jeopolitik riskler gibi faktörler yeni bir tarımsal destekleme modeline ihtiyaç oluşturdu. ,

Bu kapsamda yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ilk kez üretim yılının başında verilecek olan destekleme rakamları açıklandı.

Ödemelere ilişkin kararın 3 yıllık süreyle açıklanmasıyla, çiftçilerimizin üretim kararı verirken alacakları destekleme rakamlarını bilerek üretim kararı vermelerinin sağlanması hedefleniyor.

Yeni destekleme modeli ile mevcut kaynakların daha etkin ve verimli kullanılarak kaliteli üretimin sağlanması, stratejik ürünlerde yeterliliğin arttırılması; havza modeli ile iklim değişimlerine uyumlu üretim ve tarıma dayalı sanayiye hammadde temininde sürdürülebilirliğin sağlanması amaçlanıyor.