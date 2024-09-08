Tarım sektöründe yenilikçi çözümleri ve güvenilir hizmet anlayışıyla öne çıkan Bursa Ticaret Borsası Laboratuvar ve Depoculuk A.Ş., Edirne’nin Havsa ve Uzunköprü ilçelerinde iki yeni şubesini hizmete açtı. Yetkili sınıflandırıcı olarak görev yapacak bu şubeler, lisanslı depolara gelen ürünlerin fiziksel ve kimyasal analizlerini gerçekleştirerek, üreticilere yüksek standartlarda hizmet sunacak.

Tarım ürünlerinin ticaretini geliştirmek ve ülke tarımına katkı sağlamak amacıyla Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) tarafından 2020 yılında kurulan Laboratuvar ve Depoculuk A.Ş., yetkili sınıflandırıcı hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Büyüme hedefleri doğrultusunda, Türkiye’nin en önemli hububat üretim bölgelerinden biri olan Edirne’nin Havsa ve Uzunköprü ilçelerinde iki yeni şubeyi hizmete açan Bursa TB Laboratuvar ve Depoculuk A.Ş., yurt genelindeki şube sayısını 9’a çıkardı.

Referans yetkili sınıflandırıcı olarak, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Ürün Teknoloji ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü yetkililerinin gerçekleştirdiği denetimlerin başarıyla sonuçlanmasının ardından, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen yetkiyle Bursa Ticaret Borsası Laboratuvar ve Depoculuk A.Ş., bölgedeki üreticilere yetkili sınıflandırıcı hizmeti sunmaya başladı. Modern teknolojiyle donatılan laboratuvar merkezlerinde, lisanslı depolara gelen tarım ürünlerinin rutubet, protein, hektolitre gibi fiziksel analizleri yapılacak. Böylece bölgedeki tarımsal faaliyetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde sürdürülmesine katkı sağlanmış olacak.

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Edirne’nin tarımsal üretim potansiyeline dikkat çekerek, yeni şubelerin bölgeye önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Bursa Ticaret Borsası’nın bir asra ulaşan köklü geçmişinden edindiği tecrübe ve güçle, tarım sektörüne sundukları hizmetleri sürekli olarak geliştirdiklerini belirten Başkan Matlı, “Havsa ve Uzunköprü’de açtığımız yeni şubeler, üreticilerimizin kaliteli ürünler yetiştirmelerine destek olacak ve rekabet güçlerini artıracak. Üreticilerimizin emeğinin hem yerel hem de ulusal pazarlarda hak ettiği değeri bulmasını amaçlıyor, Edirne’nin tarım potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Tarımın geleceğine yatırım yapmaya devam edeceklerinin altını çizen Başkan Matlı, Edirne’deki yeni şubelerin, bölgedeki tarımın sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Matlı, “Kaliteli hizmet anlayışımızı Türkiye’nin dört bir yanına taşımak ve üreticilerimize her alanda destek olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.