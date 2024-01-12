Tekirdağ’da 120 litre sahte alkol ele geçirildi Tekirdağ’da 120 litre sahte alkol ele geçirildi

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminalinde nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Terminalde işletmelerin olduğu bölümden yükselen dumanlar etrafı kapladı. Terminaldeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 4 itfaiye aracı tarafından yapılan müdahale ile söndürüldü. 

Alinur Aktaş, yangınla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.  Aktaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi"Terminal'de yer alan bir işletmenin bacasından çıkan yangına ekiplerimiz 4 araç ile dakikalar içinde müdahale ederek yangını söndürdü. Çok şükür ki bir yaralanma olmadı. İşletme sahiplerine ve yangından etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" 

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Kaynak: Haber merkezi