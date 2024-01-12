Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminalinde nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Terminalde işletmelerin olduğu bölümden yükselen dumanlar etrafı kapladı. Terminaldeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 4 itfaiye aracı tarafından yapılan müdahale ile söndürüldü.

Alinur Aktaş, yangınla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Aktaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Terminal'de yer alan bir işletmenin bacasından çıkan yangına ekiplerimiz 4 araç ile dakikalar içinde müdahale ederek yangını söndürdü. Çok şükür ki bir yaralanma olmadı. İşletme sahiplerine ve yangından etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"